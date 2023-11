Ce qu’il faut savoir pour assister aux obsèques de Gérard Collomb

Les funérailles publiques de l’ancien maire de Lyon et ministre de l’Intérieur Gérard Collomb seront célébrées mercredi 29 novembre en la primatiale Saint-Jean. On vous dit ce qu’il faut savoir pour y assister.

Disparu dans la soirée du samedi 25 novembre, Gérard Collomb sera, selon son souhait, enterré mercredi 29 novembre au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement de Lyon. Avant cela, ses funérailles seront célébrées publiquement au coeur du Vieux-Lyon, le quartier historique de l’ancienne capitale des Gaules.

Lire aussi : Gérard Collomb, la disparition d'un maire bâtisseur

1 400 places à l'intérieur de la primatiale

À l’instar de Francisque Collomb, l’un de ses prédécesseurs sur le siège de maire de Lyon, de 1976 à 1989, ou plus récemment de Paul Bocuse en 2018, les funérailles de Gérard Collomb seront célébrées en la cathédrale Saint-Jean. Publique, la cérémonie débutera à partir de 11 heures.

D’après nos informations, près de 1 400 places assises seront disponibles à l’intérieur de l’édifice religieux, 300 ayant été réservées pour les proches, les amis et les personnes invitées par la famille Collomb. Les autres sièges devraient être réservés pour partie à des élus locaux, mais aussi au président de la République Emmanuel Macron et à son épouse, à l’ancien président Hollande, à la Première ministre Élisabeth Borne ou encore à Édouard Philippe, l’ancien chef du gouvernement dans lequel Gérard Collomb a siégé en tant que ministre de l’Intérieur. Le maire du Havre et Emmanuel Macron devrait d’ailleurs prendre la parole lors de la cérémonie.

En plus du maire de Lyon Grégory Doucet et du président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, les 22 vice-présidents du Grand Lyon ont été conviés à la cérémonie, ainsi que les 59 maires de l'agglomération.

Retransmission sur la place Saint-Jean

Enfin, conformément à la demande de la famille Collomb, une grande partie des sièges de l’église sera être réservée au grand public, afin de permettre aux Lyonnais de dire un dernier adieu à celui qui fut leur maire pendant près de 20 ans. L'accès se fera à partir de 9 heures via la rue Mourguet, puis Tramassac. Pour ceux qui ne trouveraient pas de place à l'intérieur de la primatiale, il sera également possible d’assister à la cérémonie depuis le parvis de la cathédrale Saint-Jean, où les funérailles seront retransmises en direct sur écran géant, un système de captation vidéo ayant été mis en place pour l’occasion. Il est recommandé de venir avec le moins d'effets personnels pour faciliter l'accès aux lieux.

Selon un premier déroulé établit par les services de la préfecture du Rhône, la cérémonie devrait se terminer aux environs de 13 heures. En attendant, ceux qui le souhaitent peuvent toujours se recueillir, jusqu'à 20 heures ce mardi, auprès du cercueil de Gérard Collomb exposé dans l'atrium de l'hôtel de ville.

Lire aussi :