Rave-party à l'Est de Lyon : 500 verbalisations, 1400 fêtards encore sur place

Depuis vendredi soir, une rave-party est en cours sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu à l'Est de Lyon. Ce lundi matin, 1400 fêtards sont toujours sur place.

C'est une rave-party qui devrait durer au moins jusqu'à demain. Installés depuis vendredi soir aux abords des Carrières du cheval blanc à Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône, environ 1400 personnes seraient encore en train de faire la fête ce lundi matin. Selon nos informations, un important dispositif de sécurité a été déployé autour de la rave-party, notamment pour contrôler les entrées et les sorties. Un hélicoptère de la gendarmerie a également survolé la zone à plusieurs reprises.

Aucun incident n'a pour l'heure été signalé et les sapeurs pompiers n'ont fait aucune intervention au cours du weekend de festivités. Au total, les forces de l'ordre ont procédé depuis ce weekend à plus de 500 verbalisations, principalement des personnes quittant les lieux. Des verbalisations rendues possibles par un arrêté d'interdiction pris samedi interdisant ce rassemblement illégal.

Si les premiers individus ont commencé dimanche soir à quitter les lieux, les autorités s'attendent à ce que la rave-party se déroule au moins jusqu'à mardi soir.