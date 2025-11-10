Actualité
Image d’archives de la rave party organisée au mois d’août 2021 sur la ZAD de Roybon en Isère. (Capture d’écran Snapchat de l’évènement).

Rave-party à l'Est de Lyon : 500 verbalisations, 1400 fêtards encore sur place

  • par V.G.

    • Depuis vendredi soir, une rave-party est en cours sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu à l'Est de Lyon. Ce lundi matin, 1400 fêtards sont toujours sur place.

    C'est une rave-party qui devrait durer au moins jusqu'à demain. Installés depuis vendredi soir aux abords des Carrières du cheval blanc à Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône, environ 1400 personnes seraient encore en train de faire la fête ce lundi matin. Selon nos informations, un important dispositif de sécurité a été déployé autour de la rave-party, notamment pour contrôler les entrées et les sorties. Un hélicoptère de la gendarmerie a également survolé la zone à plusieurs reprises.

    Aucun incident n'a pour l'heure été signalé et les sapeurs pompiers n'ont fait aucune intervention au cours du weekend de festivités. Au total, les forces de l'ordre ont procédé depuis ce weekend à plus de 500 verbalisations, principalement des personnes quittant les lieux. Des verbalisations rendues possibles par un arrêté d'interdiction pris samedi interdisant ce rassemblement illégal.

    Si les premiers individus ont commencé dimanche soir à quitter les lieux, les autorités s'attendent à ce que la rave-party se déroule au moins jusqu'à mardi soir.

    à lire également
    Collision entre un tram et une voiture à Confluence : le trafic du T1 fortement perturbé à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rave-party à l'Est de Lyon : 500 verbalisations, 1400 fêtards encore sur place 10:40
    Collision entre un tram et une voiture à Confluence : le trafic du T1 fortement perturbé à Lyon 10:10
    Quand trois maisons changent de village : Valfleury et Cellieu redessinent leur frontière dans la Loire 09:45
    Bron : La France Insoumise part seule pour les municipales de 2026 08:55
    Quatre piétons renversés dans le 6e arrondissement de Lyon 08:26
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 07:44
    Frustré, l'OL s'incline dans les dernières minutes face au PSG 07:26
    Météo Lyon nuages
    Un lundi entre brouillard et soleil à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus 07:13
    Marc Grivel
    "Rassemblement ne signifie pas ralliement", assure Marc Grivel 07:00
    Football : l'OL a-t-il une chance face au PSG ce soir ? 09/11/25
    Rave-party dans l'Est-lyonnais : plus de 1500 fêtards toujours réunis 09/11/25
    voiture police faits-divers
    Sécurité : plus de 200 postes de policiers adjoint à pourvoir dans le Rhône 09/11/25
    projet barrage sur le rhone
    Barrage Rhônergia : après l'abandon du projet, l'État veut redéployer les fonds investis 09/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut