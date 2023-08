Bron : une rue portera le nom du capitaine Frank Labois, tué en service

Le préfet du Rhône Pascal Mailhos et le maire de Lyon, Grégory Doucet, ont dévoilé la plaque de l’Allée Frank labois. (Photo Hadrien Jame)

Plus de trois ans après la mort du policier fauché par un fourgon dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020 à la sortie du boulevard Laurent-Bonnevay, la municipalité de Bron a décidé de renommer la rue du drame pour lui rendre hommage.

Le policier de 45 ans est toujours dans la tête des habitants de la Métropole de Lyon. C’est dans la commune de Bron que le capitaine a été fauché par un fourgon en plein service. Durant cette nuit du 10 au 11 janvier, Frank Labois effectuait une opération avec ses collègues visant à stopper des voleurs de fret avant d’être grièvement blessés et de trouver la mort deux jours plus tard à l’âge de 45 ans. Pour ne pas oublier, à l’endroit où le capitaine a été percuté, la municipalité de Bron a décidé de changer le nom de la rue et de la transformer en "Frank Labois".

Deux endroits portant son nom de la Métropole de Lyon

Ce lieu de recueil ira de la rue Nicole-Girard-Mangin à la rue Berty-Albrecht, perpendiculaire à l’actuelle rue Charles-Boeuf rappelle Le Progrès. C’est la deuxième rue de la Métropole de Lyon à faire honneur au capitaine Frank Labois. Pour rappel, par un froid glacial, jeudi 13 février 2022, la ville de Lyon a rendu hommage en nommant une allée du 8e arrondissement avec le dépôt d’une plaque pour sa mémoire.

Condamné le 9 novembre 2022, Farès Djelassi a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Rhône, pour avoir tué le policier Frank Labois.

