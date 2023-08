Le préfet délégué à la sécurité de Lyon, Ivan Bouchier, sur le départ 

Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,Ivan Bouchier, à son arrivée à Lyon en 2021. @WilliamPham

Arrivé à l’été 2021 à Lyon, le préfet délégué à la Défense et la sécurité, Ivan Bouchier quittera ses fonctions le 21 août. Il sera remplacé par Juliette Trignat.

Après le départ du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Mailhos il y a quelques mois et l’arrivée de la préfète Fabienne Buccio, c’est au tour du préfet délégué à la Défense et la sécurité de céder sa place. En poste depuis l’été 2021, Ivan Bouchier quittera ses fonctions le 11 août, avant d’intégrer, le 21 août, le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation.

Il sera remplacé par Juliette Trignat, précédemment directrice des ressources humaines au sein du secrétariat général pour l’administration (SGAP) de la préfecture de police de Paris. Ce n’est pas son premier passage dans la région puisque de 2015 à 2017 elle a occupé la fonction de directrice de cabinet auprès du préfet de Savoie avant de devenir sous-préfète et directrice de cabinet auprès du préfet de la région Grand Est de 2017 à 2018 puis secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône entre 2018 et 2021.