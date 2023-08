Le Rhône placé en vigilance jaune en raison du risque de feu de forêt

En raison de conditions météo favorables à des départs de feu, Météo France a placé ce jeudi 3 août le Rhône en vigilance jaune pour les feux de forêt.

Mise en place par Météo France depuis le mois de juin, afin de prévenir les feux et d’inciter les Français a adapter leur comportement en fonction du niveau de risque, la "Météo des forêts" fait état d’un "niveau modéré" de feu de forêt dans le Rhône ce jeudi 3 août. Établis "à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation", les niveaux de vigilance sont au nombre de 4, "Danger faible" (vert), "Danger élevé" (orange), "Danger très élevé" (rouge), à l’instar des dispositifs de vigilance créés par l’établissement public pour les orages, le vent ou encore la neige.

Un système de prévention

La "Météo des forêt" ne délivre pas d’informations sur les incendies en cours ou à venir, précise toutefois Météo France. C’est un "indicateur grand public en termes de recommandations comportementales et de sensibilisation", souligne-t-on du côté de la préfecture du Rhône. Concrètement, un état de vigilance jaune ou de "danger modéré" signifie, selon Météo France, que "les conditions météorologiques n’aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", mais que "le risque de feux peut être localement élevé".

"9 feux sur 10" d'origine humaine

Il convient donc de redoubler de prudence lorsque vous vous déplacez dans la nature, "9 feux sur 10" étant "d’origine humaine et principalement le fait d’une imprudence", rappelle Météo France. "En matière de lutte contre les feux de forêt, nous commençons à nous inquiéter lorsque la règle des 3/30 est atteinte. Moins de 30% d’humidité dans l’air, plus de 30 km/h de vent et plus de 30 degrés à l’ombre", nous confiait lors de l'été 2022 le lieutenant-colonel des pompiers du Rhône, François Drobacheff, conseiller technique feux de foret pour le SDMIS.

En cette période estivale, il est donc recommandé de limiter l’utilisation d’appareils pouvant provoquant des étincelles comme une disqueuse ou une débroussailleuse. Les feux en forêt et les barbecues sauvages sont quant à eux à éviter. Si vous êtes témoin d’un départ de feu, vous pouvez contacter le 112 ou le 18.

Lire aussi : Dans le Rhône, le risque de feux de forêt croît sous l’effet du réchauffement climatique