"Bloquons tout" : l'université Lyon 2 ferme ses campus face à une "situation tendue"

Les campus de l'université Lumière Lyon 2 seront fermés mercredi 10 septembre, alors que les appels aux blocages se multiplient.

Dans un mail adressé aux étudiants lundi 8 septembre, la présidence de l'université Lyon 2 a indiqué que l'ensemble de ses campus fermeraient leurs portes mercredi 10 septembre, "en raison d’une situation qui risque d’être particulièrement tendue à Lyon comme au niveau national".

Les campus berges du Rhône, Porte des Alpes et le site Rachais seront ainsi fermés, tout comme les bibliothèques universitaires, le tout afin de couper l'herbe sous le pied des étudiants qui prévoyaient une mobilisation dans le cadre de l'appel aux blocages.

Les cours seront soit reportés soit donnés à distance, la décision est à la discrétion des enseignants. Un rassemblement de soutien aux "sans facs" est d'ores et déjà prévu par l'Unef, le NPA jeunes, les jeunes communistes et les jeunes insoumis. Il se tiendra au campus des berges du Rhône à 14 h 30.