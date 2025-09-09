Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

"Bloquons tout" : l'université Lyon 2 ferme ses campus face à une "situation tendue"

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Les campus de l'université Lumière Lyon 2 seront fermés mercredi 10 septembre, alors que les appels aux blocages se multiplient.

    Dans un mail adressé aux étudiants lundi 8 septembre, la présidence de l'université Lyon 2 a indiqué que l'ensemble de ses campus fermeraient leurs portes mercredi 10 septembre, "en raison d’une situation qui risque d’être particulièrement tendue à Lyon comme au niveau national".

    Lire aussi : Mobilisation du 10 septembre : à quoi s'attendre demain à Lyon ?

    Les campus berges du Rhône, Porte des Alpes et le site Rachais seront ainsi fermés, tout comme les bibliothèques universitaires, le tout afin de couper l'herbe sous le pied des étudiants qui prévoyaient une mobilisation dans le cadre de l'appel aux blocages.

    Les cours seront soit reportés soit donnés à distance, la décision est à la discrétion des enseignants. Un rassemblement de soutien aux "sans facs" est d'ores et déjà prévu par l'Unef, le NPA jeunes, les jeunes communistes et les jeunes insoumis. Il se tiendra au campus des berges du Rhône à 14 h 30.

    à lire également
    Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne 18:01
    Manifestation contre la réforme des retraites sur le pont de la Guillotière @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : plus de 80 actions attendues ce mercredi, du rassemblement "banal" au blocage "potentiellement violent" 17:47
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Bloquons tout" : l'université Lyon 2 ferme ses campus face à une "situation tendue" 17:24
    Une opération de démoustication prévue dans les pentes de la Croix-Rousse 16:58
    Lyon : Jean-Michel Aulas annoncera sa candidature aux municipales le 26 septembre prochain 16:50
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : la RD6 fermée toute la journée à Thyez 16:21
    gendarme
    Un cadavre repêché près de Vienne : la piste d’un disparu de Givors 15:43
    CGT drapeau flouté
    Lyon : la CGT ouvre ses locaux au public pour les Journées du patrimoine 15:10
    Lyon : un restaurant afghan de la Guillotière fermé d'urgence pour manque d'hygiène 14:35
    police Lyon
    Lyon : un SDF interpellé après un vol et des dégradations dans un hôtel 13:50
    PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon 13:10
    Rentrée culturelle : bouillonnement artistique aux Célestins  12:38
    Tensions autour de la Demeure du chaos : son fondateur répond au maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or 11:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut