Une opération de démoustication aura lieux à la Croix-Rousse mercredi 10 septembre.

Un cas de chikungunya a été identifié chez un Lyonnais habitant des pentes de la Croix-Rousse indiquent nos confrères du Progrès. Un traitement insecticide devra être mis en place afin de tuer les moustiques tigres adultes présents dans les lieux fréquentés par le malade.

L'opération doit se dérouler ce mercredi 10 septembre de 2 h à 5 h dans un périmètre de 150 mètres autour des lieux. "Le moustique tigre pourrait transmettre ce virus si nous n’agissons pas rapidement. En effet, quelques jours après avoir piqué une personne malade, le moustique tigre développe le virus et peut le transmettre aux personnes qu’il pique dans le voisinage" a indiqué l'ARS à nos confrères.

Pour rappel, 42 cas importés de chikungunya ont été recensés dans le Rhône depuis le 2 septembre. Aucun cas autochtone n'a en revanche été signalé dans le département en 2025.