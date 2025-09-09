Actualité
Photo d’illustration d’un moustique tigre. Crédit : Pixabay

Une opération de démoustication prévue dans les pentes de la Croix-Rousse

  • par Nathan Chaize

    • Une opération de démoustication aura lieux à la Croix-Rousse mercredi 10 septembre.

    Un cas de chikungunya a été identifié chez un Lyonnais habitant des pentes de la Croix-Rousse indiquent nos confrères du Progrès. Un traitement insecticide devra être mis en place afin de tuer les moustiques tigres adultes présents dans les lieux fréquentés par le malade.

    L'opération doit se dérouler ce mercredi 10 septembre de 2 h à 5 h dans un périmètre de 150 mètres autour des lieux. "Le moustique tigre pourrait transmettre ce virus si nous n’agissons pas rapidement. En effet, quelques jours après avoir piqué une personne malade, le moustique tigre développe le virus et peut le transmettre aux personnes qu’il pique dans le voisinage" a indiqué l'ARS à nos confrères.

    Pour rappel, 42 cas importés de chikungunya ont été recensés dans le Rhône depuis le 2 septembre. Aucun cas autochtone n'a en revanche été signalé dans le département en 2025.

    à lire également
    Lyon : Jean-Michel Aulas annoncera sa candidature aux municipales le 26 septembre prochain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une opération de démoustication prévue dans les pentes de la Croix-Rousse 16:58
    Lyon : Jean-Michel Aulas annoncera sa candidature aux municipales le 26 septembre prochain 16:50
    Haute-Savoie : la RD6 fermée toute la journée à Thyez 16:21
    gendarme
    Un cadavre repêché près de Vienne : la piste d’un disparu de Givors 15:43
    CGT drapeau flouté
    Lyon : la CGT ouvre ses locaux au public pour les Journées du patrimoine 15:10
    d'heure en heure
    Lyon : un restaurant afghan de la Guillotière fermé d'urgence pour manque d'hygiène 14:35
    police Lyon
    Lyon : un SDF interpellé après un vol et des dégradations dans un hôtel 13:50
    PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon 13:10
    Rentrée culturelle : bouillonnement artistique aux Célestins  12:38
    Tensions autour de la Demeure du chaos : son fondateur répond au maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or 11:51
    Lancée de gaz lacrymogène par les CRS lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Mobilisation du 10 septembre : à quoi s'attendre demain à Lyon ? 11:05
    Meurtre sur un point de deal à Vaulx-en-Velin : un détenu mis en examen 10:35
    Lyon : le pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot bientôt ouvert au public 09:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut