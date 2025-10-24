Actualité
trafic2

Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi

  • par Romain Balme

    • Bonne nouvelle pour les automobilistes : Bison Futé annonce une circulation globalement fluide pour ce week-end. La journée de vendredi sera toutefois la plus compliquée.

    Bison futé annonce la couleur pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint. Les prévisions sont en majorité favorables du 24 au 26 octobre. Les journées de samedi et dimanche sont classées vertes dans le sens des départs comme dans celui des retours. Exception faite à l'Ile de France, en jaune ce samedi dans le sens des départs.

    Un vendredi plus difficile

    Même couleur pour toute la partie nord-ouest du territoire, cette fois dans le sens des retours. "A partir du milieu de la matinée, on pourra observer un trafic dense sur les autoroutes A10 et A6. Cette circulation ajoutée à celle générée par l’activité économique du samedi devrait engendrer des difficultés, entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi", précise Bison Futé.

    Le service d’information routière prévoit un vendredi plus compliqué sur les routes. Tout le territoire se pare d'orange dans les deux sens. Le trafic sera encore plus saturé en île de France, avec du rouge dans le sens des allers. Une circulation difficile qui s'explique notamment par les flux des trajets pendulaires, renforçant ces problèmes jusqu'au soir.

    à lire également
    Run in Lyon : la circulation perturbée dans la ville

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    trafic2
    Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 07:58
    Météo Lyon nuages
    Météo : les températures chutent ce vendredi à Lyon 07:36
    Ligue Europa : Lyon reçu trois sur trois 07:16
    Vincent Monot, vice-président du Sytral Mobilités, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Transports à Lyon : le Sytral investit 50 millions d’euros pour rénover ascenseurs et escalators du métro 07:00
    Top 30 des escapades citadines : Lyon se classe 25ème 23/10/25
    d'heure en heure
    technologie 50G-PON.
    À Lyon, Orange dévoile la fibre du futur avec le 50G-PON 23/10/25
    box vélo lyon
    Box vélos à Lyon et Villeurbanne : un succès mitigé, moins de 50 % d’occupation 23/10/25
    Campus Ucly
    Ucly : une nouvelle licence sur le campus d'Annecy 23/10/25
    La Région AURA
    TNG, Givors... Les écologistes dénoncent les déboires judiciaires du "système Wauquiez" 23/10/25
    Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 24 au 26 octobre 23/10/25
    La Métropole de Lyon primée à Bruxelles pour la sécurisation des abords de collèges 23/10/25
    Piste Equita CSO
    Equita Lyon : TCL adapte sa desserte d'Eurexpo avec un renforcement du T5 23/10/25
    Vénissieux : un conducteur interpellé avec 4,5 kilos de cocaïne 23/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut