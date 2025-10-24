Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi

Bonne nouvelle pour les automobilistes : Bison Futé annonce une circulation globalement fluide pour ce week-end. La journée de vendredi sera toutefois la plus compliquée.

Bison futé annonce la couleur pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint. Les prévisions sont en majorité favorables du 24 au 26 octobre. Les journées de samedi et dimanche sont classées vertes dans le sens des départs comme dans celui des retours. Exception faite à l'Ile de France, en jaune ce samedi dans le sens des départs.

Un vendredi plus difficile

Même couleur pour toute la partie nord-ouest du territoire, cette fois dans le sens des retours. "A partir du milieu de la matinée, on pourra observer un trafic dense sur les autoroutes A10 et A6. Cette circulation ajoutée à celle générée par l’activité économique du samedi devrait engendrer des difficultés, entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi", précise Bison Futé.

Le service d’information routière prévoit un vendredi plus compliqué sur les routes. Tout le territoire se pare d'orange dans les deux sens. Le trafic sera encore plus saturé en île de France, avec du rouge dans le sens des allers. Une circulation difficile qui s'explique notamment par les flux des trajets pendulaires, renforçant ces problèmes jusqu'au soir.