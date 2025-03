Trafic : Bison Futé voit rouge dans le sens des départs de Lyon

Bison Futé annonce une journée classée rouge dans le sens des départs et orange pour les retours.

Le trafic est déjà très dense ce matin sur l’A43, en direction de Chambéry. Après le péage de Saint-Quentin-Fallavier, 35 km de circulation en accordéon sont signalés jusqu’au tunnel de Dullin. Une situation compliquée pour les vacanciers prenant la route des stations.

L'A43 sera particulièrement encombrée entre Lyon et Chambéry de 9 h à 14 h et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus de 10 h à 16 h. L'A48 devrait également être impactée entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble entre 14 h et 16 h.