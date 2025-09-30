Pour sa 21e édition, la Biennale de la Danse de Lyon a réuni 240 000 festivaliers du 6 au 28 septembre. Une fréquentation en hausse comparé à l'an passé.

Défilés, spectacles, shows... cette année encore, la Biennale de la Danse à fait vibrer Lyon pendant près d'un mois. Si l'événement n'est pas tout à fait terminé, l'heure du bilan est tombée. Selon le Progrès, l'événement aurait réuni cette année quelque 240 000 personnes du 6 au 28 septembre. Une fréquentation en hausse comparé à l'an passé, où 215 465 festivaliers avaient été recensés.

Les événements gratuits, organisés dans la rue ont rassemblé 183 000 personnes. Les 40 spectacles proposés ont quant à eux attiré 38 174 amoureux de la danse.

Le chiffre n'est pas définitif puisque certains spectacles jouent les prolongations. Entre autres : le spectacle de Philippe Decouflé présenté jusqu'au 4 octobre, celui du collectif ES-CCNO, à voir jusqu'au 9 octobre, ou encore, celui de Leïla Ka, qui clôtura l'événement le 16 octobre.

