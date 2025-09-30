Le chef et président des commerçants Charité-Bellecour Fabrice Bonnot lance la charte "La voix des commerçants", une charte destinée à soutenir le commerce lyonnais.

En août dernier, le chef et président des commerçants Charité-Bellecour promettait une "annonce importante" pour le 30 septembre.

Si cette annonce avait laissé planer le doute sur une potentielle entrée dans la course aux municipales 2026, et un ralliement à Jean-Michel Aulas, il n'en est rien de cela : "Je ne suis ni dans le calcul politique, ni dans les ralliements prématurés. L’heure n’est pas de se placer derrière un candidat. L’heure est d’agir, maintenant, pour nos commerces", a annoncé Fabrice Bonnot dans un communiqué transmis ce mercredi.

La déclaration que le chef décrivait alors comme : "le fruit de longs mois de consultation et de réflexion, pour l’avenir du commerce… et peut-être plus encore", n'est d'autre qu'une charte pour soutenir le commerce lyonnais. Nommée "La voix des commerçants", cette dernière regroupe une série de mesures axées sur la sécurité, la transmission, le dynamisme, la santé mentale et l'innovation.

"Réparer le commerce après des années d'erreurs"

Parmi les objectifs de cette charte : réparer le commerce "après des années d'erreurs considérables", donner une place essentielle à la jeunesse, favoriser l'innovation, ou encore ressouder les lyonnais entre eux.

Pour y arriver, le chef étale plusieurs idées dans sa charte dont, la création d'une garde municipale équestre de 30 chevaux, pour protéger commerçants, habitants et visiteurs, la création d'un “Campus du commerce”, incubateur de talents, pour former et accompagner les jeunes entrepreneurs, ou encore, la création d'un Pass commerce Lyon donnant accès à des réductions, avantages et événements exclusifs.

La charte et l'ensemble des idées sont accessibles en ligne.

