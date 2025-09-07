En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé

Le défilé de la Biennale de la danse a été célébré ce dimanche 7 septembre rue de la République à Lyon. Retour en images sur ce grand moment festif.
C’est officiel, la Biennale de la danse est lancée. L’incontournable défilé s’est déroulé ce dimanche 7 septembre après-midi rue de la République, entre les 1er et 2e arrondissements.
Cette année, le thème choisi était "Danses recyclées", porté notamment par neuf groupes. Les danses, quant à elles, ont été pensées puis dirigées par le chorégraphe Diego Dantas, directeur du Centre chorégraphique de Rio de Janeiro.
La fête a continué sur la place Bellecour après un peu plus d'une heure de déambulation. Lyon Capitale vous propose de revivre les meilleurs moments en images.
