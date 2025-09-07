En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé

Le défilé de la Biennale de la danse a été célébré ce dimanche 7 septembre rue de la République à Lyon. Retour en images sur ce grand moment festif.

C’est officiel, la Biennale de la danse est lancée. L’incontournable défilé s’est déroulé ce dimanche 7 septembre après-midi rue de la République, entre les 1er et 2e arrondissements.

Cette année, le thème choisi était "Danses recyclées", porté notamment par neuf groupes. Les danses, quant à elles, ont été pensées puis dirigées par le chorégraphe Diego Dantas, directeur du Centre chorégraphique de Rio de Janeiro.

La fête a continué sur la place Bellecour après un peu plus d'une heure de déambulation. Lyon Capitale vous propose de revivre les meilleurs moments en images.

Lire aussi : L'événement : une Biennale de la danse pour transformer notre regard sur le monde

Les temps fort du défilé 2025

Défilé Biennale de la danse 2025 (@CM)

💃🏻 La Biennale de la danse a été lancée ce dimanche 7 septembre à #Lyon avec son incontournable défilé rue de la République. pic.twitter.com/uv3mvWl3S8 — Lyon Capitale (@lyoncap) September 7, 2025

Défilé Biennale de la danse 2025 (@CM)

Défilé Biennale de la danse 2025 (@CM)

Défilé Biennale de la danse 2025 (@CM)