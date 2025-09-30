Francheville, La Mulatière, Rillieux... Ces projets urbains en bonne voie dans la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a voté lundi 29 septembre des avancées dans plusieurs projets urbains à Rillieux, La Mulatière et Francheville.

Lors du conseil métropolitain du lundi 29 septembre, trois délibérations actant des avancées pour la rénovation ou l'aménagement de quartiers situés à Francheville, La Mulatière et Rillieux-la-Pape ont été votées.

À Francheville, 340 logements et des activités économiques

À Francheville, les élus ont validé la déclaration de projet en vue d'une mise en compatibilité du PLU-H pour l'ancien site de l'entreprise Auriva, soit 5,65 hectares. Elle "permettra d'engager la reconversion du site vers un quartier mixte comprenant des logements, des activités économiques et des espaces publics", indique la Métropole de Lyon.

Sur la partie nord du site, un ensemble immobilier mixte doit voir le jour avec 340 logements, des activités économiques et des espaces publics. La programmation résidentielle comprendra 40 % de logements abordables dont 25 % de logements locatifs sociaux et 15 % de Bail réel solidaire. Un parc public sera créé sur la partie sud du site, avec la construction d'un groupe scolaire et des locaux associatifs.

Une concertation se déroulera du 16 octobre au 21 novembre afin de recueillir l'avis du public.

À Rillieux, la ZAC des Alagniers pour "améliorer l'image" du quartier

À Rillieux-la-Pape, le conseil a approuvé le dossier de réalisation de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Alagniers et le programme des équipements publics. "Cette étape nécessaire sur le plan règlementaire permet d’engager une nouvelle avancée pour ce projet visant à améliorer l’image du quartier des Alagniers et à rénover le cadre de vie", indique la Métropole de Lyon.

Cette ZAC porte sur 28 hectares dans la ville nouvelle de Rillieux. Le quartier est composé exclusivement de logements sociaux. La Métropole souhaite créer "un quartier attractif" en désenclavant le secteur et en favorisant la mixité sociale. 68 000 m2 de constructions seront dédiés à une offre de logements diversifiée et 3 700 m2 seront occupés par des rez-de-chaussée actifs.

"Une trame d'espaces publics d'environ 145 000 m2 est également prévue pour un montant total de 37M€, avec notamment l’apaisement de l’avenue de l’Europe pour limiter les vitesses excessives, la requalification de la rue Nicolas Boileau avec la création d’une piste cyclable et de noues pour la gestion des eaux pluviales, la création du grand parc des Balmes permettant de développer des continuités piétonnes paysagées, la création de plusieurs squares, la reprise de l’avenue du Mont-Blanc, etc", précise la Métropole.

Le bilan financier prévisionnel de la ZAC s'élève ainsi à 74 millions d'euros, dont 90 % sont financés par la Métropole et 10 % par la Ville.

Un projet se dessine pour le quartier du Roule à La Mulatière

Enfin, le conseil métropolitain a voté un protocole d'accord pour le renouvellement urbain du quartier du Roule à La Mulatière. Composé de grands ensembles en copropriété ou de logements sociaux, "ce quartier concentre un certain nombre de dysfonctionnements dont la vétusté du bâti, des espaces publics peu qualifiés et la quasi absence de commerces et services de proximité", indique la collectivité.

Elle a ainsi défini un projet urbain "visant à créer une polarité commerciale et des services autour de la place Jean Moulin requalifiée", en partenariat avec la ville et le bailleur Lyon Métropole Habitat. "Ce protocole prévoit l’engagement des trois parties autour d’un projet d’amélioration de l’habitat, avec la démolition de 106 logements sociaux et la reconstitution et développement de 154 logements sociaux sur la Commune par Lyon Métropole Habitat, complétée d’une programmation de 100 logements en accession libre", conclut la Métropole de Lyon.