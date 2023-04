Basket : un samedi déterminant pour les Lyonnais de l'ASVEL, en finale

L'équipe LDLC Asvel Lyon-Villeurbanne affronte l'AS Monaco ce samedi pour la finale du championnat de France. Un moment décisif pour les Lyonnais, battus à quatre reprises par les Monégasques.

Les finales de la Coupe de France de basket-ball se déroulent cette après-midi au palais omnisports Accor Arena de Paris-Bercy. Les Féminines de l'ASVEL affronteront l'équipe des Basket Landes, "deuxième trophée en jeu cette saison après la victoire en Coupe d'Europe", selon nos confrères de BFM Lyon. L'équipe masculine de LDLC ASVEL jouera par ailleurs contre l'AS Monaco à 16h45. Les statistiques restent en faveur de l'équipe monégasque, qui mène 4-0 dans sa confrontation avec l'équipe lyonnaise.

"Mieux gérer les ballons perdus"

"Monaco est une très bonne équipe, très talentueuse, avec un joueur rapide et très efficace. Nous avons perdu beaucoup de ballons contre eux en général sur les quatre derniers matchs, concède Charles Kahudi, capitaine de l'ASVEL, au micro de BFM Lyon. Si on gère mieux les ballons perdus et le rebond offensif, on va réussir à être dans le match et entrer dans ce qu'on veut faire. Ils sont à 4-0, à nous de faire abstraction de ça. C'est un match sec, il faut être prêt".

Pas de créneaux d'entraînement pour les féminines

Les discriminations de genre dans le sport, y compris dans le basket, restent quant à elles intactes. Ainsi les féminines de l'ASVEL comme de Basket Landes ont été surprises de constater, vendredi 21 avril, qu'aucun créneau d'entraînement de veille de match ne leur était réservé à l'Accor Arena, tandis que les équipes masculines s'entraînaient. "Une inégalité de traitement déjà en vigueur l’année dernière, et qui fait du plus mauvais genre en 2023", résume le site spécialisé Bebasket.