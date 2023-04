Lyon : à la Croix Rousse, le vin à l'honneur de la fête des Brandons

L'association La République des Canuts tenait ce matin sa fête des Brandons avec musique, snacking et dégustation de son vin, issu de vignes croix-roussiennes.

Malgré le temps maussade, l'ambiance festivale et conviviale de la Fête des Brandons donnait plaisir à voir, ce samedi matin, place de la Croix-Rousse (Lyon 4e). Organisée par la République des Canuts, association croix-roussienne née en 1986 à l'initiative de Gaby Caillet, maire d'arrondissement de l'époque, la Fête des Brandons tient lieu, chaque année, de rassemblement convivial pour gourmands locaux et amateurs de bonnes bouteilles.

Des parrains et marraines du Gamay local

"Nous avons un terrain avec 300 pieds de vigne au parc Chazière, expose fièrement Pascal Miralles-Fomine, membre de la République des Canuts et adjoint à la Culture à la Ville de Bron. Le terrain nous a été donné à l'époque par la municipalité. Nous organisons maintenant des manifestations autour de la vigne et de la tradition lyonnaise. Au total, 300 personnes sont marraines et parrains d'un pied de vigne et chaque année, une bouteille leur est remise à l'occasion de la fête des Brandons". Cinq nouveaux parrains ont été intronisés ce matin, à côté de stands de dégustation de brandons, et de concerts donnés par la chorale Les Grumeurs de Bacchus, connue pour promouvoir les vins du Beaujolais.

Vendanges et Prix littéraire

D'autres manifestations sont prévues cette année. En septembre, à l'occasion des vendanges, un pressoir sera installé pour goûter le premier vin de la vigne. Pour la République des Canuts, le vin produit à la Croix-Rousse, un Gamay, a toute sa place sur la liste des bons vins. "Ce n'est pas un vin de garde mais ce n'est pas du tout de la piquette, tient à préciser Pascal Miralles Fomine. Il tient la route et peut être consommé avec des mets qui ont du goût, comme de la viande en sauce".

"Nous avons aussi un Prix littéraire, le Prix Canut, que nous remettons chaque année en janvier pour récompenser un auteur croix-roussien ou lyonnais", nous précise-t-on par ailleurs. Deux grandes figures lettrées de la région, Bernard Pivot et Brigitte Giraud, l'ont déjà reçu ces dernières années.