Actée le 25 mai, la baisse des subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à de nombreuses structures culturelles continue de créer des remous. Dénonçant un dialogue à sens unique, un collectif de syndicats d’employeurs appelle à manifester devant le siège de la Région le 7 juin.

Depuis la baisse des subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à quelques 140 structures culturelles du territoire le 25 mai, les acteurs du milieu de décolèrent pas et dénoncent un dialogue inexistant avec l’exécutif régional.

La semaine dernière, Nathalie Perrin-Gilbert l’adjointe à la culture de la Ville de Lyon, qui compte plus d’une vingtaine de structures concernées par les baisses, a demandé au préfet d’examiner la légalité de ces coupes. De son côté, le maire, Grégory Doucet, en a appelé directement à la nouvelle ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, en appuyant sur son attachement à Lyon.

Appel à la mobilisation

Une demande "d'entretien" pour "s'expliquer"

La semaine prochaine, le 7 juin, les professionnels du secteur et les syndicats d’employeurs mèneront, eux, une action "symbolique" devant le siège de la Région explique Joris Mathieu, le directeur du Théâtre Nouvelle Génération. "Les syndicats ont décidé de venir manifester leur contestation des méthodes employées devant l’hôtel de région. Nous demanderons qu’une délégation soit reçue pour enfin avoir un entretien qui permette de s’expliquer", souligne celui qui est aussi membre du bureau national du Syndeac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles.

Dans une lettre ouverte adressée à la Région la semaine dernière et restée sans réponse, 60 structures culturelles dénonçaient le choix de la collectivité de baisser certaines de ses subventions. Aujourd’hui, la pétition ouverte en ligne pour partager cette lettre compte plus de 2 000 signatures, "dont beaucoup de représentants de compagnies", fait valoir Joris Mathieu. Pour lui, "le mouvement dépasse Lyon et la Région" et il est "certain que seront présents un grand nombre de professionnels du secteur" le 7 juin devant l’hôtel de région.

