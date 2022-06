Depuis le début de matinée, le trafic SNCF est interrompu entre les villes de Lyon et Saint-Étienne à la suite de la chute d’un camion-benne sur les voies de train. La circulation ne reprendra pas de la journée entre Saint-Étienne et Givors.

Les images publiées par la SNCF sur ses réseaux sociaux sont impressionnantes. On y voit un camion-benne renversé sur les voies de train de la ligne Lyon-Saint-Étienne après avoir chuté d’un pont. Depuis l’accident, qui s’est produit en début de matinée au niveau de Saint-Chamond, le trafic est interrompu et il le restera toute la journée entre Saint-Étienne et Givors.

🔴Le camion benne a chuté d'un pont tombant ainsi sur les rails vers St-Chamond. Sa chute a heurté des caténaires les abîmant fortement. Les réparations vont durer toute la journée.

Le trafic restera interrompu ce jeudi, pour la journée entière, sur St-Étienne<>Givors. pic.twitter.com/aDadt8WZRF — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) June 2, 2022

Le conducteur légèrement blessé

Pour l’heure, l’alimentation électrique est coupée sur toute la ligne, le camion ayant heurté les caténaires qui permettent au train de circuler sur les voies. Selon nos confrères de Radio Scoop le conducteur du véhicule a été légèrement blessé au moment de l’accident dont les circonstances ne sont pas encore connues.