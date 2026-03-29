Avocat lyonnais soupçonné de liens avec la DZ Mafia : Gérald Darmanin évoque une "faille déontologique"

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin est sorti du silence sur une sombre affaire. Dans une interview accordée au Parisien, il est revenu sur le cas de cet avocat lyonnais soupçonné d’avoir été corrompu par la DZ Mafia.

Mis en cause dans une importante enquête sur la DZ Mafia, cette organisation criminelle liée au narcotrafic, Kamel A., un avocat spécialisé dans le droit pénal, est suspecté d’avoir permis à un de ses clients de communiquer avec l’extérieur depuis les prisons de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) et Condé-sur-Sarthe (Orne), récemment créées pour recevoir les criminels jugés les plus dangereux.

"Ce n’est pas une faille propre à ces prisons, c’est une faille déontologique"

Dans cet entretien du Parisien, Gérald Darmanin a pointé du doigt une dérive individuelle, refusant catégoriquement de parler de faille structurelle des prisons concernées. "L’information est remontée depuis ces deux prisons de haute sécurité, ce qui montre que le système pénitentiaire fonctionne (...) Ce n’est pas une faille propre à ces prisons, c’est une faille déontologique", a-t-il expliqué à nos confrères.

Le garde des Sceaux a évoqué plusieurs hypothèses pour expliquer de telles dérives : "un avocat peut rompre avec sa déontologie pour l’argent, mais il peut aussi être sous emprise, menacé par les narco-bandes." L’ancien ministre de l’Intérieur a ainsi tenu à rappeler que la lutte contre la criminalité organisée visait aussi à protéger ces professions constamment exposées aux risques.

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"Octopus" se poursuit

À ce stade, l’enquête se poursuit. Rappelons que dans le cadre d’une vaste opération judiciaire baptisée "Octopus", 42 personnes, dont plusieurs figures majeures de la DZ Mafia, avaient été placées en garde à vue le 10 mars dernier.