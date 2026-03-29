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Lyon Urban trail
12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.

Lyon Urban Trail : record de participations pour l’édition 2026, Sébastien Spehler dompte la course pour la cinquième fois !

  • par Corentin Lucas

    • La 18e édition du Lyon Urban Trail a pris place dans les rues de la capitale des Gaules ce dimanche 29 mars.

    Le Lyon Urban Trail se déroule ce dimanche 29 mars. Plus de 12 000 personnes sont rassemblées pour s’élancer dans cet évènement devenu incontournable dans le monde du running lyonnais, un nombre record.

    Et sans grande surprise, c’est l’Alsacien Sébastien Spehler qui a empoché l'épreuve reine du LUT 2026, le 38km. Favori avant la course suite à son palmarès très étoffé, il est venu gagner sur les terres lyonnaises pour la cinquième fois de sa carrière en 2h28min53s. Thibault Jean termine deuxième. Yoann Stuck, qui tient le magasin historique Spode, spécialisé dans la course à pied et implanté sur la rue Tupin (Lyon 2e), complète le podium.

    Chez les femmes, la hiérarchie a aussi été respectée, puisque c’est Diana Ballet qui s’est imposée en 3h23min37s. Marlène Gillet-Conan (2e) et Sophie Leroy (3e) montent sur le podium féminin du 38km.

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    Un parcours digne de ce nom

    Au programme de cette course épuisante, un départ depuis l’emblématique quartier du Vieux-Lyon, au niveau du quai Fulchiron, pour arriver face au parvis de la cathédrale Saint-Jean. Mais pour cela, les coureurs ont dû emprunter des passages difficiles pour se rendre aux théâtres antiques de Fourvière, au tunnel de la rue Terme ou encore à la piste de la Sarra, école Sainte-Marie. Au total, 1 400 mètres de dénivelé positif sur les 38,3 kilomètres prévus.

    À noter que l'événement ne prendra fin que ce dimanche après-midi, puisque le départ du 12km, dernière épreuve du LUT, est prévu pour 13h.

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