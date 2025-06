Avenue Rockefeller maintenue en sens unique : le maire de Bron dénonce la méthode "méprisante" de la Métropole de Lyon 

Alors que la Métropole de Lyon a annoncé maintenir en sens unique l’avenue Rockefeller (3e et 8e arr.), le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud tance la méthode "brutale et idéologique" de la Métropole de Lyon.

Vendredi 27 juin, la Métropole de Lyon a finalement fait le choix de maintenir ses deux expérimentations contestées dans le cadre de la mise en place de la Voie lyonnaise n°12 (3e et 8e arr.), dont la fermeture aux voitures de l'avenue Rockefeller et sa mise en sens unique. Une décision qui a provoqué la colère du maire de Bron, Jérémie Bréaud (LR), vivement opposé au projet.

"Méthode méprisante et irrespectueuse"

Dans un communiqué diffusé hier, l'édile déplore qu’"aucune information officielle n’a été transmise à la Ville de Bron" alors que le projet aurait des "conséquences terribles" sur sa commune. Il ajoute : "Cette méthode est non seulement méprisante à l’égard des élus locaux, mais surtout irrespectueuse envers les habitants directement concernés."

"La décision (lyonno-lyonnaise) de pérenniser, sans concertation, une expérimentation pourtant contestée localement traduit une obstination technocratique coupée du terrain. (…) Je dénonce - à nouveau - une méthode brutale et idéologique, où le dogme prévaut sur le dialogue et la réalité du quotidien. La Ville continuera de porter, avec les habitants, une solution d’aménagement plus équilibrée, respectueuse de tous les usagers."

Jérémie Bréaud juge par ailleurs qu’il est "encore temps de faire marche arrière ou, à défaut, de prolonger l’expérimentation jusqu’en mars 2026 pour permettre un vrai débat démocratique. Faute de quoi, la Métropole assumera seule l’échec de ce passage en force", conclut-il.

