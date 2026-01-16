Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 16 au 18 janvier

Baignade dans le Rhône, course d'orientation, ballet... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 16 au 18 janvier.

Traversée de Lyon a la nage

Il commence à faire trop chaud à Lyon. Pour se rafraîchir en ce mois de janvier, le club Thalassa organise son annuelle traversée de Lyon à la nage dimanche 18 janvier. L'occasion d'enfiler ses palmes et de sauter dans le Rhône pour rejoindre le pont Raymond Barre depuis la Cité Internationale de Lyon. Trois courses de 8 km sont proposées : une première avec des palmes, une seconde avec support loisir (type hydrospeed), et une troisième, sélective pour les régionales de course en ligne.

Salon de la santé et du bien-être "Les Thermalies"

On reste sur le thème de l'eau pour cette seconde activité du week-end. Du 16 au 18 janvier, le salon dédié à la santé et au bien-être par l'eau "Thermalies" s'installe au Centre des Congrès de Lyon (6e). Au programme ? Des conférences, des soins et massages pour se détendre et plus de 80 exposants pour découvrir l'univers de la thalasso, du thermalisme et du spa.

Le "Lugd'O Night"

Et si ce week-end était l'occasion de partir découvrir Lyon en pleine nuit ? Samedi 17 janvier, le comité départemental de la course d'orientation invite les Lyonnais à participer à une course d'orientation nocturne. Muni d'une carte, les participants partiront à la découverte de la Lyon sur une course de 16, 12, 9, 7, ou 5 km, au choix. Les courses sont ouvertes à tous, à noter que les 16 et 12 km sont adaptés pour les sportifs entraînés.

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Samedi soir sera la dernière occasion d'assister au ballet "Mirage" du Grand Théâtre de Genève à la Maison de la Danse de Lyon. Quatrième volet d’une collaboration entre le chorégraphe Damien Jalet et le sculpteur Kohei Nawa, Mirage met en scène une "nouvelle confrontation entre l’homme et la matière." Seize interprètes offriront une dernière danse sur la musique de Thomas Bangalter, ancien des Daft Punk, samedi 17 janvier à 15 h.

Rencontres "Vin Passion"

Le dernier bon plan risque de plaire aux amateurs de vin. Les 17 et 18 janvier, l'espace Albert Camus de Bron accueillera le traditionnel salon "vin passion". "Ici, on arrive, on respire, on sourit… et on fait des rencontres", expliquent les organisateurs. L'occasion d'échanger avec des vignerons passionnés, et de découvrir des terroirs de toute l'Europe, de la France au Portugal, en passant par la Suisse.

