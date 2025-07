Jeudi 17 juillet, la Métropole de Lyon a présenté son catalogue Marguerite : un catalogue de solutions pour aider les artisans et commerçants à réduire l'empreinte carbone de leurs activités.

La logistique du dernier kilomètre est un enjeu majeur dans toutes les agglomérations. Elle désigne la dernière étape du voyage d'une commande d'un entrepôt ou d'un commerce au domicile du client. Afin d'accompagner ses artisans et commerçants vers une logistique du dernier kilomètre plus durable et économe, la Métropole de Lyon a décidé de se doter du programme Marguerite.

L'objectif : Mettre à disposition un catalogue de solutions de logistique urbaine pour aider les artisans et commerçants à réduire ou optimiser l’usage du véhicule professionnel, tout en générant des économies d'énergies.

Vingt solutions

"Les artisans et commerçants de la métropole de Lyon vont pouvoir y piocher des services qui réduisent leur impact environnemental et peuvent leur faire gagner du temps. C’est aussi l’occasion de découvrir les entreprises fournisseuses, qui peuvent devenir autant de partenaires potentiels", affirme Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des déplacements.

Depuis ce jeudi 17 juillet, la Métropole de Lyon propose ainsi à ses artisans et commerçants un catalogue de vingt solutions sélectionnées à travers un appel à manifestation d’intérêt. Ces solutions adaptées à l'agglomération lyonnaise couvrent un large éventail de services : De la cyclo-logistique avec "Baguette à bycylette", solution de livraison 100% vélo-cargo pour les traiteurs généralistes. A l'évacuation de déchets avec Serfim recyclage qui propose aux artisans du BTP, une solution de tri et de collecte de déchets de chantier.

Des solutions d'approvisionnement permettent également de livrer les professionnels de manière plus durable, à l'image de "Le fourgon", une solution de livraison durable de produits consignés. Tandis que des solutions d'optimisation digitale telles que "Woop" proposent aux commerçants d'optimiser leurs tournées grâce à son service de calcul d'itinéraire.

