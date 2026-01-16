Métropole de Lyon : le RN promet un fonds de 100 millions d'euros pour les collèges

La candidate de l'extrême droite aux élections métropolitaines à Lyon promet la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour rénover les collèges vieillissants.

La députée Rassemblement national du Rhône, Tiffany Joncour, candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, dévoile une partie de son projet pour les collèges de l'agglomération.

L'élue dénonce la "dégradation continue" des conditions d'enseignement dans les collèges du territoire. Elle promet notamment la création d'un fonds métropolitain "Collèges d'avenir", doté de 100 millions d'euros sur toute la durée d'un éventuel mandat.

Ce dernier a pour objectif de financer un important plan de rénovation des établissements les plus vétustes. Fidèle à la ligne de son parti, Tiffany Joncour critique par ailleurs ce qu'elle appelle les "interventions idéologiques" au sein des collèges et veut recentrer le collège sur ce qu'elle considère être les "savoirs fondamentaux".