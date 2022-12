Auvergne-Rhône-Alpes : Pôle emploi se mobilise pour la semaine des métiers du transport

A l'occasion de la semaine nationale des emplois dédiée aux métiers du transport et de la logistique du 5 au 9 décembre, le Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes propose jusqu'à 135 événements.

Les métiers du transport et de la logistique sont mis à l'honneur tout au long de cette semaine nationale du 5 au 9 décembre. Pour cette occasion, le Pôle Emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes organise plus de 135 événements et animations à destination des demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion. Des job dating, des forums, des journées portes ouvertes, des sessions de recrutement seront organisés avec les professionnels du secteur.

44 700 offres d'emploi

Entre juillet 2021 et juin 2022, le Pôle emploi Aura compte plus de 44 700 offres d'emploi dans le secteur des transports, dont 58 % sont des contrats de plus de six mois. Parmi les diverses offres d'emploi, on retrouve essentiellement les métiers de magasinage et de préparation de commandes, les métiers de conduite de transport de marchandises sur longue distance, la manutention manuelle de charge, ou encore les métiers de conduite et livraison.

