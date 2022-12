Lyon : armé, il vole un téléphone pour acheter de la drogue

Un homme a volé un téléphone puis menacé sa victime avec un couteau papillon dimanche 4 décembre à Lyon.

Dimanche 4 décembre aux alentours de 2 h du matin, un homme connu des services de police a volé le téléphone d'une personne dans le métro dans le 7e arrondissement de Lyon. Il était armé d'un couteau papillon et a menacé la victime et ses amis lorsqu'ils ont tenté de récupérer le téléphone.

Quelques minutes plus tard, la police a interpellé l'auteur du vol et ont ainsi découvert que le couteau était en fait un faux. Il a ensuite tenté de prendre la fuite et a insulté les policiers. En garde à vue, l'homme a justifié ses vols par le besoin d'argent pour acheter de la drogue.

L'homme a été présenté au parquet lundi 5 décembre en vue d'un jugement en comparution immédiate différée.