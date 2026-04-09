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Un loup aperçu à Chasse-sur-Rhône. Capture d’écran Le Chasseur Français

Au sud de Lyon, un nouveau loup filmé à Chasse-sur-Rhône

  • par C.M.

    • Dans la nuit du 4 au 5 avril, un loup a été filmé par des automobilistes à Chasse-sur-Rhône, au sud de Lyon.

    Alors que la présence de loup est confirmée dans le Rhône depuis plusieurs jours, un nouvel animal a récemment été aperçu au sud de Lyon. Dans une vidéo tournée dans la nuit du 4 au 5 avril, et diffusée par Le Chasseur Français sur les réseaux sociaux, des automobilistes filment en effet un loup sur une route de la commune de Chasse-sur-Rhône (Isère).

    Sur les images, on peut voir l’animal trottiné sur la chaussée, quelque peu apeuré, puis remonter dans les fourrées un instant plus tard. L’Office français de la biodiversité a confirmé à nos confrères du Dauphiné Libéré qu’il s’agit bien d’un loup gris, vraisemblablement jeune qui viendrait de quitter sa meute.

    Un renforcement des investigations dans le Rhône

    Le 1er avril dernier, après de multiples indices laissant penser qu’un ou plusieurs loups étaient présents dans le secteur du Pilat, dans le Rhône, l’État a annoncé renforcer ses investigations et son soutien aux électeurs touchés par des attaques de loup.

    Début mars, des vidéos et photos transmises par la fédération départementale des chasseurs ont été analysées par l'Office français de la biodiversité. Les images, captées sur les communes des Haies et de Loire-sur-Rhône, viennent appuyer plusieurs indices relevés depuis l’été 2025 dans le secteur du Pilat, où un loup avait déjà été détecté côté Loire. Il y a quelques semaines, c'est à Sathonay-Village qu'un loup avait été filmé par la caméra d'un particulier.

    Lire aussi : Sud de Lyon : Deux loups filmés, leur présence dans le Rhône confirmée

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