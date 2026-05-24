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Photo d’illustration d’un hélicoptère de la sécurité civile.

Près de Lyon : une voiture avec cinq personnes à bord termine contre un arbre

  • par Corentin Lucas

    • Un important dispositif de secours a été déployé samedi 23 mai en fin d’après-midi à Saint-Clément-de-Vers, au nord du de Lyon, après un accident de la route impliquant une famille.

    Les faits se sont produits aux alentours de 18h15, ce samedi 23 mai, à Saint-Clément-de-Vers (Rhône), au nord de Lyon. Selon les informations du Progrès, un véhicule électrique, transportant deux adultes et trois enfants, a effectué une violente sortie de route. La voiture a terminé sa course dans un fossé avant de percuter un arbre.

    Le conducteur, qui a lui-même alerté les secours, n’était pas en mesure de localiser précisément l’accident. Les secours ont finalement pu le géolocaliser afin d’intervenir rapidement sur place.

    Deux hélicoptères ont été engagés sur la zone. Une mère de famille et sa fille ont été légèrement blessées dans la collision et prises en charge en urgence relative. Leur état de santé n’est pas déplorable.

    Les dépistages réalisés ont par ailleurs confirmé que le conducteur ne circulait ni sous l’emprise de l’alcool ni sous celle de stupéfiants.

    Lire aussi : Lyon : un accident sur l’A46 provoque plusieurs kilomètres de bouchons

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