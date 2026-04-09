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Tiffany Joncour
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Tiffany Joncour démissionne de son mandat à Saint-Priest

  • par C.M.

    • Tiffany Joncour (RN) a démissionné de son mandat d’élue d’opposition à Saint-Priest, un peu plus de deux semaines après les élections municipales, ne pouvant le cumuler avec celui à la Métropole de Lyon.

    Elle avait pourtant affirmé le contraire, Tiffany Joncour, cheffe locale du Rassemblement National (RN) dans le Rhône, a finalement démissionné de son mandat d’élue d’opposition à Saint-Priest, ont appris nos confrères de Médiacités.

    Celle qui est aussi députée de la 13e circonscription du Rhône était pourtant bien présente lors du conseil municipal d’installation le 22 mars, mais aurait adressé un courrier au maire de la commune, Gilles Gascon (LR), pour officialiser son départ quelques jours plus tard.

    Également élue conseillère à la Métropole de Lyon le 22 mars, Tiffany Joncour ne pouvait pas cumuler ses deux mandats locaux avec son mandat national de parlementaire et devait donc choisir. Dans la commune de l’Est lyonnais, Tiffany Joncour laisse donc sa place à André Pozzi, deuxième sur sa liste.

    Lire aussi : Lyon : Jean-Michel Aulas démissionne de son mandat de conseiller du 9e arrondissement

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