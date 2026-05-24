Les rassemblements automobiles ont été interdits par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)

La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant tout rassemblement automobile non déclaré sur l’ensemble du département et de la métropole de Lyon.

Dans son arrêté publié ce samedi, le préfet du Rhône évoque un risque de rassemblement sauvage de type "run" ou "drift", susceptible de réunir "un nombre important de véhicules et de participants" dans la région lyonnaise au cours du week-end prolongé de Pentecôte. C’est pourquoi il est interdit d’organiser tout rassemblement automobile depuis ce samedi 23 mai à 19 heures et jusqu’au mardi 26 mai à 8 heures.

Selon les autorités, des renseignements faisaient notamment état d’un événement baptisé "Driftopia V1", prévu dans la nuit du samedi au dimanche, avec plusieurs points de regroupement identifiés en Bourgogne et une possible descente dans le Rhône.

Des risques de troubles à l’ordre public

Les services de l’État indiquent également que les organisateurs auraient demandé aux participants de garder secret le lieu exact de l’événement et d’adopter des comportements visant à éviter les contrôles des forces de l’ordre.

Dans son arrêté, la préfecture rappelle plusieurs précédents récents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ayant donné lieu à des "troubles importants à l’ordre public". Pour rappel, un rassemblement organisé en avril 2026 dans la région avait tourné au chaos avec "plus de 800 infractions" relevées.

La préfecture estime ainsi que cette interdiction temporaire constitue "le moyen le plus adapté, nécessaire et proportionné afin de garantir la sûreté et la tranquillité publiques."

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