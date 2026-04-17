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Attaques de loups : les Jeunes agriculteurs du Rhône interpellent l’État

  • par VG

    • Une trentaine de jeunes exploitants se sont réunis devant la préfecture du Rhône pour dénoncer la hausse des prédations et réclamer des mesures jugées plus efficaces.

    La tension monte chez les éleveurs du Rhône. Mercredi 15 avril, une mobilisation des Jeunes Agriculteurs du département s’est tenue devant la préfecture afin d’alerter sur la recrudescence des attaques attribuées aux loups. Selon nos confrères du Progrès, et pour marquer les esprits, des images des dégâts subis par les troupeaux ont été exposées.

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    Le syndicat réclame un renforcement des moyens d’intervention, notamment via une meilleure formation des lieutenants de louveterie et des agents de Office français de la biodiversité pour les tirs de prélèvement. Une délégation a été reçue par les services de l’État, évoquant plusieurs pistes comme l’extension des tirs de défense et l’amélioration des dispositifs de protection.

    Des réponses jugées insuffisantes par les agriculteurs, qui pointent des contraintes de terrain importantes : chiens de protection difficiles à gérer en zones périurbaines, filets électriques jugés trop lourds à installer ou encore dispersion des troupeaux. Depuis début 2026, les attaques se multiplient, notamment dans le secteur du Pilat, accentuant l’inquiétude des éleveurs.

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