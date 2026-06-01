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©PHOTOPQR/LE PROGRES/Joël PHILIPPON – Lyon 1er Arrondissement 27/03/2026 – Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon. 27 mars 2026 -Pool. Jean-Michel Aulas. Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon (MaxPPP TagID: maxnewsspecialtwo547958.jpg) [Photo via MaxPPP]

Sénatoriales dans le Rhône : Cœur lyonnais dément la possible candidature de Jean-Michel Aulas

  • par Clémence Margall

    • Le groupe Cœur lyonnais assure que Jean-Michel Aulas ne sera pas candidat pour les prochaines élections sénatoriales dans le Rhône et "appelle chacun à la prudence face aux rumeurs."

    Si le doute planait encore ces derniers jours quant à une possible candidature de Jean-Michel Aulas aux élections sénatoriales de septembre prochain, le mouvement Cœur lyonnais souhaite "apporter plusieurs clarifications" et faire taire les rumeurs. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le groupe indique être toujours engagé "dans une phase de réflexion et de concertation avec l’ensemble des femmes et des hommes, mouvements et sensibilités qui ont contribué à cette dynamique collective", mais assure, qu’à ce stade, "aucune décision définitive n’a été arrêtée concernant les modalités de participation aux prochaines échéances électorales notamment les élections sénatoriales." "Toutes les options" seraient ainsi étudiées par Cœur lyonnais afin de "porter un projet ambitieux et équilibré pour notre territoire", poursuit le communiqué.

    Jean-Michel Aulas "aucunement" candidat

    Des options qui n’incluraient finalement pas Jean-Michel Aulas. "Cœur lyonnais tient à démentir formellement les informations laissant entendre que Jean-Michel Aulas serait candidat aux élections sénatoriales. Cette hypothèse ne correspond à aucune démarche engagée ni à aucune volonté prise par l’intéressé", précise encore le mouvement. Toujours dans le communiqué, le principal concerné indique en effet n’être "aucunement" candidat aux élections sénatoriales. Et d’ajouter : "Ma responsabilité est aujourd’hui de favoriser le rassemblement des acteurs locaux autour d’une vision équilibrée et ambitieuse pour l’avenir de notre territoire. Face aux logiques de division et d’opposition, nous devons privilégier le dialogue, le pragmatisme et l’action."

    Les discusssions se poursuivent donc du côté de Cœur lyonnais, tandis que le mouvement "appelle chacun à la prudence face aux rumeurs et réaffirme sa volonté de communiquer en toute transparence lorsque des décisions auront été arrêtées."

    Lire aussi : Après les municipales, des sénatoriales en guise de voie de garage

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