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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Une épicerie du 3e arrondissement de Lyon braquée par deux hommes

  • par LR

    • Deux hommes armés ont dérobé la caisse d’un commerce de nuit dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête est en cours.

    Un commerce de proximité a été la cible d’un braquage dans la nuit du 14 au 15 avril à Lyon, rapportent nos confrères de LyonMag. Vers minuit, deux individus cagoulés ont fait irruption dans une épicerie du secteur Garibaldi, à la limite des 3e et 7e arrondissements.

    L’un des suspects a exhibé une arme à feu pour contraindre le gérant à remettre la caisse. L’arme n’aurait toutefois pas été pointée directement sur la victime. Sous la menace, le commerçant a cédé le fonds de caisse, estimé à un peu plus de 350 euros.

    Les braqueurs ont ensuite pris la fuite. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’épicier, très choqué, a donné l’alerte. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce vol à main armée.

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