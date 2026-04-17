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"La France a un incroyable talent" : les Lyonnais invités à tenter leur chance pour la saison 21

  • par LR

    • Le célèbre concours de M6 ouvre son casting. Amateurs comme professionnels peuvent candidater en envoyant une vidéo.

    Le casting de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent est officiellement ouvert. Chanteurs, danseurs, magiciens ou artistes inclassables peuvent tenter leur chance pour rejoindre la prochaine édition du programme diffusé depuis près de vingt ans.

    Pour participer, les candidats doivent réaliser un numéro de deux minutes et le soumettre en ligne. Une première étape avant, peut-être, de se produire face au jury et au public. L’émission mise toujours sur la diversité des disciplines et l’originalité des performances pour dénicher de nouveaux visages.

    La région lyonnaise a déjà brillé dans le concours. La chanteuse Lola Dubini, le magicien Gus ou encore les danseurs de Da Squad ont marqué les précédentes saisons. Une nouvelle génération de talents locaux pourrait bien suivre leurs traces cette année.

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