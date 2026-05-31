Actualité
Qu’est-ce que l’IA frugale ? C’est faire autant, ou presque, avec beaucoup moins. Moins de données, moins d’énergie, moins de puissance de calcul.
Article payant

Intelligence artificielle : Et si la bataille se jouait à Lyon ?

  • par Guillaume Lamy

    • Quelque part en Californie, des ingénieurs entraînent en ce moment même un modèle d’intelligence artificielle sur des milliards de données, avec une puissance de calcul équivalente à celle de plusieurs centrales nucléaires. À Lyon, des chercheurs se posent une question radicalement différente : et si on pouvait faire presque autant avec cent fois moins ?

    Depuis 2022 et l’irruption de ChatGPT dans le quotidien de centaines de millions de personnes, la planète IA s’est embrasée. Derrière ces outils conversationnels se cachent des LLM (Large Language Models, ou grands modèles de langage), des systèmes entraînés sur des quantités astronomiques de données, capables de générer du texte, du code, des images et de raisonner sur des problèmes complexes. OpenAI, Google DeepMind, Meta, Anthropic, les acteurs qui mènent cette course sont américains et capitalisés à des niveaux qui dépassent l’entendement. Construire un LLM compétitif nécessite des dizaines de milliers de puces graphiques spécialisées, des mois de calcul intensif, des investissements en milliards de dollars. Et l’escalade ne ralentit pas. Chaque nouveau modèle est plus grand, plus cher, plus énergivore. La France n’est pas totalement absente. Mistral AI a réussi à s’imposer comme un acteur crédible à l’échelle européenne. Mais même cette pépite tricolore reste un outsider. Quant à Lyon, dans cette course, la ville n’existe tout simplement pas.

    Il vous reste 81 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Article payant “Nous ne cessons d’inventer la civilisation qui décivilise”
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Intelligence artificielle : Et si la bataille se jouait à Lyon ? 19:00
    Article payant “Nous ne cessons d’inventer la civilisation qui décivilise” 19:00
    Article payant Les Meilleurs ouvriers de France : Matthieu Duranel, tapissier 18:45
    Article payant Dans les coulisses de l’Opéra national de Lyon 18:30
    Lyon : les travaux sur les routes de l'agglomération cette semaine 18:02
    d'heure en heure
    Eva Longoria, actrice américaine connue dans la série Desperate Housewives. @Flickr
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 17:15
    Musée Lumière à Lyon
    Les événements à venir cette semaine à Lyon 16:27
    Vénissieux : le centre aquatique des Minguettes réouvre ce lundi 15:38
    Pollution : la qualité de l'air s'améliore légèrement à Lyon 14:43
    Article payant À Lyon, l’école face à la chute des effectifs d'élèves : “Je ne me satisfais pas de la situation actuelle” 13:45
    Article payant L’école lyonnaise face à la baisse de la natalité 13:30
    Article payant Amazon ouvre son site le plus high-tech de France à Lyon 13:00
    Article payant Lyon-Saint-Exupéry mise sur le fret pour changer de dimension 12:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut