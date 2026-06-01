Orages : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 

Météo France place neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages ce lundi 1er juin.

Après les fortes chaleurs de la semaine dernière, les orages font leur retour sur le territoire et il faudra être prudent. Météo France place en effet neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour orages ce lundi 1er juin.

Les territoires concernés sont le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche, la Loire et la Haute-Loire. Dans le Rhône, la vigilance sera activée entre 15 heures et 18 heures, avant un retour à la normale en fin de journée.