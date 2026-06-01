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Vue de Lyon. @CM

Météo : des températures toujours estivales et un ciel voilé attendus à Lyon ce lundi 

  • par C.M.

    • Après une semaine chaude et ensoleillée, le temps change ce lundi 1er juin. Les nuages font en effet leur retour à Lyon et les températures baissent quelque peu. 

    Après le soleil, place aux nuages et au temps instable. Pour entamer ce mois de juin, le ciel est déjà voilé ce matin à Lyon, mais le soleil reste visible. Côté températures, elles restent agréables puisqu'il fait 17 degrés. 

    Dans l'après-midi, peu de changement est attendu et le mercure grimpera encore jusqu'à 28 degrés. Le retour des orages entre Rhône et Saône provoquera toutefois une baisse des températures dès demain. 

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