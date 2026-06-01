Météo : des températures toujours estivales et un ciel voilé attendus à Lyon ce lundi 

Après une semaine chaude et ensoleillée, le temps change ce lundi 1er juin. Les nuages font en effet leur retour à Lyon et les températures baissent quelque peu.

Après le soleil, place aux nuages et au temps instable. Pour entamer ce mois de juin, le ciel est déjà voilé ce matin à Lyon, mais le soleil reste visible. Côté températures, elles restent agréables puisqu'il fait 17 degrés.

Dans l'après-midi, peu de changement est attendu et le mercure grimpera encore jusqu'à 28 degrés. Le retour des orages entre Rhône et Saône provoquera toutefois une baisse des températures dès demain.