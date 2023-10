Après l'annonce de l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard, vendredi 13 octobre, le Conseil des mosquées du Rhône a exprimé son effroi et appelé "tous les Français à rester unis".

Dans un communiqué diffusé vendredi 13 octobre en fin d'après-midi, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a tenu à exprimer son "effroi" et sa "consternation" en apprenant l'attaque au lycée Gambetta, à Arras (Pas-de-Calais), qui a causé l'assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard, ainsi que deux blessés.

"Le CMR dénonce avec force et énergie la folie meurtrière qui anime ces marchands de la haine, sans foi ni loi, qui s'attaquent à des innocents, écrit le président du Conseil, Kamel Kabtane. La communauté musulmane est profondément atteinte par cet acte ignoble, qui bafoue toutes les règles d'humanité et de civilisation".

Refuser "le piège de la division"

Qualifiant l'attaque de vendredi "d'actes barbares", le CMR a tenu à adresser ses pensées aux familles des victimes ainsi qu'à la communauté éducative "qui une fois de plus, vient de perdre un des siens dans des conditions effroyables". "Dans ces moments difficiles, précise Kamel Kabtane, le Conseil des mosquées du Rhône appelle tous les Français à rester unis et solidaires et à ne pas tomber dans le piège de la division tendu par les agents du chaos".