La gendarmerie du Rhône alerte sur "l'arnaque à la tâche",une arnaque proposant aux usagers d'être rémunérés pour des tâches à effectuer sur Internet.

En ce mois de janvier, la gendarmerie du Rhône alerte sur une nouvelle arnaque en ligne :"l'arnaque à la tâche". Le principe ? Une personne (souvent un numéro anglais) vous appelle et vous propose de gagner de l'argent en contrepartie de tâches à effectuer sur internet. Pour remplir ces tâches, allant de la rédaction de commentaires à la notation d'un produit, vous devez payer une petite somme.

Les premières fois, la rémunération est visible dans une cagnotte dès l'objectif atteint. Mais au fil du temps les tâches se corsent, deviennent de plus en plus chères, mais rémunèrent de mieux en mieux. Bémol, elles ne sont pas réalisables. "Bilan, vous ne percevrez jamais l'argent de votre cagnotte, en revanche vous aurez perdu beaucoup d'argent", alerte la gendarmerie du Rhône.

"Ne jamais payer pour pouvoir travailler"

Face à cette arnaque, les gendarmes du département conseillent de ne pas cliquer sur des liens envoyés par des inconnus, de vérifier la crédibilité des offres d'emploi proposées, et rappellent surtout :"de ne jamais payer pour pouvoir travailler."

Lire aussi : Arnaques en ligne : la préfecture du Rhône alerte sur de faux sites gouvernementaux