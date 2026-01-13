Actualité
parcoursup ouverture site information
© Pexels / Kaboompics

Arnaques en ligne : la gendarmerie du Rhône alerte sur "l'arnaque à la tâche"

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • La gendarmerie du Rhône alerte sur "l'arnaque à la tâche",une arnaque proposant aux usagers d'être rémunérés pour des tâches à effectuer sur Internet.

    En ce mois de janvier, la gendarmerie du Rhône alerte sur une nouvelle arnaque en ligne :"l'arnaque à la tâche". Le principe ? Une personne (souvent un numéro anglais) vous appelle et vous propose de gagner de l'argent en contrepartie de tâches à effectuer sur internet. Pour remplir ces tâches, allant de la rédaction de commentaires à la notation d'un produit, vous devez payer une petite somme.

    Les premières fois, la rémunération est visible dans une cagnotte dès l'objectif atteint. Mais au fil du temps les tâches se corsent, deviennent de plus en plus chères, mais rémunèrent de mieux en mieux. Bémol, elles ne sont pas réalisables. "Bilan, vous ne percevrez jamais l'argent de votre cagnotte, en revanche vous aurez perdu beaucoup d'argent", alerte la gendarmerie du Rhône.

    "Ne jamais payer pour pouvoir travailler"

    Face à cette arnaque, les gendarmes du département conseillent de ne pas cliquer sur des liens envoyés par des inconnus, de vérifier la crédibilité des offres d'emploi proposées, et rappellent surtout :"de ne jamais payer pour pouvoir travailler."

    Lire aussi : Arnaques en ligne : la préfecture du Rhône alerte sur de faux sites gouvernementaux

    Lyon : "Jamais sans Toit" se mobilisera devant la préfecture du Rhône ce mercredi

    Travaux confortement de talus
    salle de classe collège lycée
    Parc de la Tête d'Or
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Le réaménagement de Perrache présenté par Denis Broliquier ©H.Duhoo
    un avocat, juge, au palais de justice
