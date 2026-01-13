Actualité
Ecole désaffectée du parc Blandan occupée par 27 familles. Crédit Jamais Sans Toit

Lyon : "Jamais sans Toit" se mobilisera devant la préfecture du Rhône ce mercredi

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 14 janvier, le collectif "Jamais Sans Toit", organisera un rassemblement devant la préfecture du Rhône. L'association revendique "des solutions immédiates" pour les familles sans-abris.

    Faute d'obtenir une audience avec la préfète du Rhône, le collectif "Jamais sans Toit" se réunira mercredi 14 janvier devant la préfecture, à Lyon. Mobilisé dès 13 h, le collectif y revendiquera "des solutions immédiates, dignes et durables pour les familles sans hébergement dans la métropole lyonnaise", notamment pour celles hébergées d'urgence au sein du Parc Blandan (7e).

    Des solutions "immédiates, dignes et durables"

    Pour rappel, "Jamais sans Toit" occupe une école désaffectée du Parc Blandan depuis le 9 janvier. Au total, 117 personnes dont 69 enfants et trois bébés y ont trouvé refuge : "Cette occupation n’est en aucun cas un choix : elle constitue la seule alternative pour empêcher que des familles avec enfants ne dorment à la rue", rappelle le collectif.

    Alors que l'association effectue des ravitaillements quotidiens aux familles,"Jamais sans Toit" demande à l'Etat de prendre ses responsabilités : "Nous demandons à la Préfecture du Rhône de financer un accompagnement social, permettant le suivi des familles et la gestion humanitaire du site, dans l’attente de solutions dignes, stables et durables pour chacune d’entre elles."

    A noter que les personnes hébergées seront forcées de quitter le site à la fin de la trêve hivernale, soit le 31 mars prochain.

    Lire aussi : La Ville de Lyon autorise les familles hébergées au parc Blandan à rester jusqu’à la fin de la trêve hivernale

