La ligne de tramway T3 et le Rhônexpress partiellement interrompus ce mardi soir à Lyon

La ligne de tramway T3 est perturbée ce mardi soir à Lyon indique TCL.

La ligne de tramway T3 et le Rhônexpress sont partiellement interrompus ce mardi soir à Lyon indique TCL. Un incident d'aiguillage est à l'origine de ces perturbations qui entraînent la mise en place d'un service partiel jusqu'à la fin de service.

La ligne T3 circule uniquement de Meyzieu ZI à Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations de Gare Part-Dieu Villette et Meyzieu Les Panettes ne sont plus desservies. Tandis que la ligne Rhônexpress circule uniquement de Aéroport St Exupéry à Vaulx-en-Velin La Soie. La station de Gare Part-Dieu Villette n'est plus desservie.

"Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Vaulx-en-Velin La Soie et Gare Part-Dieu Villette, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire des lignes", indiquent les TCL.