Un conducteur de scooter trouve la mort à St-Priest

Un jeune homme de 23 ans a trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi à St-Priest. Il était poursuivi par trois policiers à moto.

Un homme d'une vingtaine d'années est mort à St-Priest dans la nuit de vendredi à samedi. D'après les informations du Progrès, il était alors poursuivi par la police municipale et aurait perdu le contrôle de son deux-roues dans le rond-point de la route de Grenoble. Le maire de St-Priest Gilles Gascon (LR) précise à nos confrères qu'aucun contact n'aurait eu lieu entre l'équipe de police et le jeune homme.

Enquête pour refus d'obtempérer ouverte

D'après le Parisien et selon la version de la police, l'équipage de policiers municipaux composé de trois motards aurait remarqué le scooter dépourvu de plaque d’immatriculation, et dont le conducteur était non casqué. "Les policiers auraient pris en chasse le véhicule qui aurait été momentanément perdu de vue, avant d’être retrouvé au niveau du Mc Donald à Saint-Priest. Une nouvelle poursuite se serait alors engagée sur la route départementale 306", peut-on lire dans l'article.

Le parquet de Lyon a requis une autopsie pour déterminer les causes de la mort et ouvert une enquête pour refus d'obtempérer.