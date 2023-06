Arme et drogues en grande quantité saisis à Vénissieux

Une arme et une grande quantité de drogues en tous genres ont été saisies à Vénissieux. Deux suspects présentés devant le parquet de Lyon.

Les faits se sont déroulés lundi 29 mai, dans le secteur du stade Laurent Gérin à Vénissieux. Un équipage de police procédait au contrôle d'un véhicule. Les deux individus fouillés étaient en possession de stupéfiants.

Des appartements remplis de stupéfiants

Lors de l'interpellation, un suspect, âgé de 18 ans, tentait de se débarrasser d'une clé d'appartement. Et pour cause, lors de la perquisition de ce dernier, les fonctionnaires de police ont retrouvé : un fusil à pompe, un gilet par balle, plus de 5 kg d'héroïne, 130 g de cocaïne et 72 cartouches de fusil.

Le loueur de l'appartement en question a, par la suite, été interpellé à son domicile. Chez lui, les fonctionnaires de police retrouvent plus de 900 g de résine de cannabis ainsi que 20 g d'herbe.

Deux suspects présentés au parquet

Parmi les deux premiers individus interpellés, l'un a refusé de coopérer avec les agents, l'autre a totalement nié les faits. Le loueur de l'appartement, lui aussi, a nié en bloc toute implication.

Finalement, les deux personnes interpellées lors du contrôle ont été présentées en comparution immédiate devant le parquet de Lyon. Le loueur a été laissé libre avec remise d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

