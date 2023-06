La Cour des comptes préconise de réduire les cheptels bovins : "hors sol" pour Laurent Wauquiez

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, dénonce les préconisations de la Cour des comptes concernant la baisse des cheptels bovins.

Dans un rapport publié lundi 22 mai, la Cour des comptes estime que les bovins sont responsables de 11,8 % des émissions de gaz à effet de serre, et recommande ainsi de réduire la taille et le nombre de cheptels bovins et d'accélérer la reconversion des éleveurs. Fidèle à lui-même, en visite ce vendredi au Gaec de Clapou à Saint-Germain-Laprade, Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé des préconisations "hors sol".

"Si vous voulez agir pour l’environnement, quand vous achetez un produit regardez s’il est fait en France." Laurent Wauquiez

"L’agriculture française est la plus respectueuse au monde de l’environnement. On a en France l’agriculture la plus respectueuse de l’environnement. Soyons fiers de cette agriculture familiale. Si vous voulez agir pour l’environnement, quand vous achetez un produit regardez s’il est fait en France. S’il l’est, vous faites un geste pour l’environnement. Je suis en colère de voir que des gens viennent nous donner des leçons depuis leurs bureaux parisiens sur l’élevage des vaches alors qu’il ne connaissent rien au quotidien de nos agriculteurs", tance le président de Région.

Sa collectivité qui a voté en 2023 deux plans de soutien à la filière bovine. L'un à la filière viande d'un montant de 1,16 millions d'euros et l'autre à la filière lait de près de 2 millions d'euros.