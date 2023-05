Ordre public, délinquance et manifestations sauvages au menu de ce "6 minutes chrono" spécial sécurité avec Ivan Bouchier, préfet du Rhône délégué sur le sujet.

En matière de stupéfiants dans la région lyonnaise, la "stratégie du harcèlement" des forces de l'ordre sur les dealers, les petits revendeurs et les acheteurs commencent à porter ses fruits.

Depuis le début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois d'avril, 555 trafiquants de drogue ont été mis en cause (+26% de plus que sur la même période à n-1),

2 252 amendes pour usage de drogue ont été distribuées (+ 30%) et 156 points de deal ont été démantelés (-11%).

Avec ce bémol que sur cette dernière statistique, il n'est pas certain que soient pris en compte semble les points de deal qui se réinstallent à d’autres endroits et pas toujours encore répertoriés ainsi que les livraisons à domicile.

Saisies de drogue "croissantes"

Les saisies de drogue sont toujours "importantes et croissantes". Si le cannabis tient le haut du pavé avec 600 kilos confisqués, la cocaïne avec 15 kilos, c'est l'héroïne qui fait son grand retour avec 41 kilos saisis.

Grand retour aussi, celui des rodéos urbain, avec une petite ligne du budget 2023 qui fait déjà beaucoup de bruit. La Ville de Lyon a décidé de lever les dispositifs qui avaient permis depuis 2019 d’endiguer les rodéos urbains nocturnes en Presqu’île en faisant appel, entre autres, à des agents de sécurité. L’économie est estimée à 230 000 euros.

Postes barrières anti-rodéo suspendus

"Le dispositif au sens de la police administrative demeure", nuance le préfet. Il n'en reste pas moins que les agents de sécurité mobilisés la nuit pour faire respecter les interdictions en vigueur (sur les postes-barrières pour éviter toute intrusion) ont été relevés de leurs fonctions.

"Je crois que c'est en cours de réexamen par les autorités municipales" avance le préfet. Nous n'avons pas eu conformation de la Ville de Lyon.

>> Question bonus (qui n'a pu être enregistrée lors du "6 minutes chrono", mais en amont, le même jour) : comment les manifestations "sauvages" sont-elles prises en compte par les services de l'Etat ?

"Il est difficile de s'y opposer car elles sont organisées par des personnes violentes."

Dernier exemple en date de ce type de rassemblement "sauvage", c'est-à-dire non déclaré en préfecture, le "grand carnaval populaire" organisé le soir du vendredi 28 mai par des militant.es (sic) associatif.ves (sic) et autonomes pour "exprimer de façon festive et déterminée" leur refus de la politique du gouvernement. Et leur volonté de construire un "nouveau monde".

"Le fait d'être un carnaval prétendument populaire est une aimable plaisanterie."

La tenue du rassemblement avait été signée par cinquante-six organisations syndicales et politiques, dont des filières locales de La France Insoumise mais aussi du Parti Socialiste, des syndicats anarchistes, le Groupe Antifa de Lyon, l'autoproclamé "média alternatif" Lyon Insurrection (qui appelle régulièrement à "chercher la bourgeoisie" parce que "Lyon (est) aux sauvages") ou encore les activistes écologistes d'Extinction Rebellion, adeptes du vandalisme.

Si tout avait plutôt bien démarré de la Croix-Rousse, danse et chants bon enfant ("à bas l'état policier", "nous sommes tous des écoterroristes"), la situation a dégénéré un peu plus tard au niveau des Terreaux. Mortiers d'artifices, dégradations de la mairie du 1er arrondissement, de caméras de vidéosurveillance, d'horodateurs, d'abribus, de conteneurs à verre, supérette pillée et saccagée... Et donc intervention des forces de l'ordre.

"Le fait d'être un carnaval prétendument populaire est une aimable plaisanterie, tonne le préfet délégué à la sécurité. Il s'agissait de menées subversives et violentes."