L'A89 fermera la nuit entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny

Des travaux de maintenance sont prévus sur l'A89 entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny. Ils se dérouleront entre lundi 5 et vendredi 9 juin, uniquement entre 20h et 6h.

Des travaux de ce genre avaient déjà eu lieu en mars dernier. L'A89 sera fermée entre le 5 et le 9 juin pour permettre des travaux de maintenance dans un tunnel. La circulation sera donc coupée à compter de 20h jusqu'à 6h le lendemain matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place annonce Vinci Autoroute.

L'objectif est de vérifier et réparer les équipements de sécurité. Ainsi, l'éclairage, la vidéosurveillance, la signalisation et la ventilation seront passés au crible. Une opération qui sera répétée en septembre et en octobre prochain.

Pendant la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin, les tunnels en direction de Lyon seront fermés. Du mardi 6 au mercredi 7 juin, la fermeture concernera les tunnels en direction de Clermont-Ferrand. La nuit suivante, la circulation sera interdite dans les deux sens en raison d'une intervention dans le tunnel de Violay. Enfin, lors de la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 juin, les trois tunnels seront fermés dans les deux sens en raison de travaux.