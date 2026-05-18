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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Des nuages avant le retour du soleil et de températures estivales : quelle météo à Lyon cette semaine ?

  • par LR

    • Après un début de semaine entre nuages et averses, le temps s'annonce ensuite chaud et ensoleillé à Lyon pour cette semaine du 18 au 24 mai 2026.

    Après une semaine particulièrement fraiche et des températures automnales, le printemps semble être de retour à Lyon pour cette troisième semaine du mois de mai. Après un lundi nuageux où quelques averses pourraient éclater au cours de la journée, le temps s'améliorera ensuite progressivement tout au long de la semaine.

    Mardi si de nombreux nuages, en marge d'un front plus au nord, seront encore présents dans le ciel lyonnais, avec des températures encore un peu justes pour la saison, le temps printanier sera de retour à Lyon dès mercredi. Un temps calme et ensoleillé avec des températures en hausse qui culmineront à 23 degrés l'après-midi.

    Jeudi, les Lyonnaises et Lyonnais gagneront encore 1 degré et le soleil dominera du matin au soir, tout comme vendredi avec un temps qui deviendra franchement estival. Vendredi matin le mercure affichera déjà 14 degrés et le thermomètre grimpera jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi.

    Enfin, le weekend de Pentecôte débutera également sous le soleil avec un temps agréable et estival. Les températures atteindront les 27 degrés samedi après-midi, avant l'arrivée probable d'une dégradation orageuse pour la journée de dimanche, ce qui pourrait légèrement faire baisser les températures.

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