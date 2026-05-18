L’association lyonnaise Compagnie 432 organise une soirée caritative dédiée au financement de sa future comédie musicale "Bulle de bonheur". Rendez-vous le 2 juin prochain à 19h30 à l’Atelier du Ruck (7e arr.).

La Compagnie 432 souhaite récolter des fonds lors de sa soirée caritative organisée le 2 juin à l'Atelier du Ruck. Cette soirée vise à financer le projet "Bulle de bonheur". La future comédie musicale "inclusive et engagée réunira sur scène patient·es, artistes et soignant·es", soutient l'association lyonnaise.

Les recettes de cette soirée de lancement permettront de financer des ateliers en établissements et les premières étapes de création de leur comédie musicale "Bulle de bonheur". Un diner ainsi que des performances artistiques auront lieu. Alice Duport Percier, soprano et compositrice française, marraine de la soirée, sera également présente.

Faire de la création un levier de santé et de dignité

La comédie musicale "Bulle de bonheur" mettra en scène des patients, des membres du personnel médical ainsi que des artistes. Les personnes malades participent activement au projet. Ils ne sont pas donnés à voir comme des "bénéficiaires mais comme des acteurs à part entière d’une œuvre artistique" assure la compagnie. Un comité de médecins accompagne les participants, s’assurant du cadre éthique et du respect des limites et envies de chacun.

"Le projet interroge les représentations sociales de la maladie", affirme la Compagnie 432

L’association lyonnaise explique envisager une tournée nationale afin d’élargir l’impact, tout "en ouvrant des espaces de participation dans différentes villes". L’objectif est de faire "de la création artistique un véritable levier de mieux-être et de transformation des regards sur la maladie", ajoute-t-elle.

La comédie musicale "Bulle de bonheur" est accompagnée et soutenue par l'Alter’Incub, incubateur d’innovation sociale en Auvergne-Rhône-Alpes.

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