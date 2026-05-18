Hébergement d’urgence : un rassemblement prévu à Lyon

Syndicats et collectifs appellent à se mobiliser mardi 19 mai place Guichard pour dénoncer les nouvelles modalités d’hébergement mises en place dans le Rhône.

Un rassemblement est annoncé mardi 19 mai à 17 h 30 place Guichard à Lyon, à l’appel des syndicats SUD, CGT et du collectif Hébergement en danger. Les organisations entendent protester contre la mise en place, depuis l’automne 2025, de contrats d’hébergement d’urgence limités à trois mois dans les structures du Rhône.

Selon les organisateurs, plus de 14 000 personnes attendent aujourd’hui une solution d’hébergement et plus de 84 000 un logement social. Ils accusent la préfecture de vouloir "fluidifier" les places en remettant des familles à la rue, une pratique qu’ils jugent contraire au principe de continuité de l’hébergement prévu par la loi.

Le renouvellement des séjours est désormais conditionné à des critères de vulnérabilité jugés flous par les collectifs, qui dénoncent des situations où seules les personnes avec nourrissons ou pathologies graves pourraient prétendre à une place. Les organisations alertent sur les risques sanitaires et sociaux liés aux remises à la rue.

Les professionnels réclament l’arrêt des contrats de trois mois, davantage de places d’hébergement et la création de logements accessibles, évoquant aussi la réquisition de bâtiments vacants dans la métropole lyonnaise.