Où passer sa Nuit européenne des musées à Lyon ?

Le 23 mai prochain se tiendra la 22e Nuit européenne des musées. Lyon Capitale fait le point sur les musées participants.

Le 23 mai se tiendra la 22e édition de la Nuit européenne des musées, à Lyon, en France et dans plusieurs pays d'Europe. Pour l'occasion, de nombreux musées français seront ouverts gratuitement au public, tout au long de la soirée. Lyon Capitale fait le point sur les musées lyonnais participants.

Musée des Beaux Arts

Musée des Confluences

Musée Gadagne

Musée d'Art Contemporain

Musée Lugdunum

Musée des moulages

Musée de l'Automobile Henri Malartre (Rochetaillé-sur-Saône)

Musée des sapeurs Pompiers

Cité musée Tony Garnier

Musée des Tissus

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)

Une programmation variée

Pour l'occasion, des animations et visites variées seront proposées par les musées. Le musée des Confluences proposera notamment une "silent party" sur sa terrasse. Le concept ? Muni d'un casque, le public pourra choisir parmi trois fréquences de musique, proposées par les dj présents pour danser en silence tout au long de la nuit.

Aux musées des Beaux Arts, c'est la mode qui sera mise à l'honneur, tandis que des ateliers créatifs et des performances seront proposés au sein du musée Lugdunum. Au programme également, une performance théâtrale au CHRD, des visites costumées au musée de l'Automobile, ou encore, une "soirée médiéval fantasy" au musée Gadagne.

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