La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Face à une équipe de Lens pourtant largement remaniée, l'OL a sombré et s'est incliné 4-0 au Groupama Stadium. Une nouvelle défaite qui contraindra les Lyonnais à passer par un barrage l'été prochain pour rejoindre la Ligue des champions.

Battu 4 à 0 par Lens dimanche au Groupama stadium en match de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Lyon a totalement raté sa sortie et termine à la 4e place du classement, qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Ces deux, voire quatre rencontres supplémentaires au cœur de l'été risquent d'impacter la préparation estivale et la reprise de la compétition du club rhodanien en août. Cette quatrième place, inespérée malgré tout l'été dernier après une rétrogradation administrative en Ligue 2 pour de graves manquements financiers, rend aussi les revenus liés aux coupes d'Europe très incertains pour l'Olympique lyonnais toujours sous grosse pression financière.

Auxerre avait pourtant fait le boulot à Lille

Pour se classer 3e, l'OL devait gagner ou au moins obtenir un résultat nul face au Racing de son ancien entraîneur, Pierre Sage, limogé fin janvier 2025 par John Textor, assuré de finir 2e et compter sur un faux pas de Lille devant Auxerre. Lille a bien perdu à domicile (2-0), mais Lyon n'en a pas profité. L'Olympique lyonnais peut donc nourrir de sérieux regrets sur le résultat plus que sur sa performance de dimanche.

Il tenait pourtant sa place sur le podium et la qualification directe pour la C1 après avoir battu Rennes (4-2), le 3 mai. Le club rhodanien, assuré d'être au moins en Ligue Europa avant même les deux dernières journées, conclut ainsi le championnat par deux défaites après avoir déjà perdu à Toulouse (2-1) le 10 mai.

Une nouvelle fois, l'entraîneur Paulo Fonseca n'a pu qualifier directement son équipe, à Lille comme à Lyon, pour la Ligue des Champions. Il semble même porter la responsabilité de ce dernier revers avec un onze de départ surprenant même si son équipe était privée de l'Anglais Tyler Morton. Recruté l'été dernier mais souffrant d'une pubalgie, il a été l'un des métronomes de l'entrejeu de l'OL cette saison.

Thauvin porte l'estocade

Jamais Lyon, battu dans les duels et totalement dominé en milieu de terrain, n'a été à la hauteur, notamment en première période face à un adversaire terriblement efficace avec trois buts sur ses trois tirs cadrés en sept tentatives. Un doublé de Wesley Saïd a rapidement douché le public lyonnais. Il a ouvert la marque dès la 20e minute en convertissant un bon service de Kyllian Antonio avant de doubler la mise, malgré un angle fermé, après une passe d'Amadou Haïdara (32).

Florian Sotoca, servi par Florian Thauvin, a porté le coup de grâce dans le temps additionnel de la première période. C'est le premier but de Sotoca cette saison et la sixième passe décisive pour Thauvin. A la mi-temps, les remplacements d'Ainsley Maitland-Niles par Hans Hateboer et de Ruben Kluivert par Roman Yaremchuk conjugés à un changement d'organisation de jeu ont été trop tardifs pour permettre aux Lyonnais de revenir au score.

Pire même, Thauvin en contre a ajouté un quatrième but pour autant de tirs cadrés (53), une humiliation le soir où le club rhodanien avait rendu hommage à sa légende, Fleury Di Nallo, décédée cette semaine à l'âge de 83 ans.

Le tir de Yaremchuk heurtant la barre à la 58e minute est finalement tout à fait anecdotique, au même titre que les deux occasions de Pavel Sulc (70, 90+2).